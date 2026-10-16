Sinop'ta kombi kablosundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince pencereden söndürüldü - Son Dakika
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Sinop'ta kombi kablosundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince pencereden söndürüldü

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Sinop\'ta kombi kablosundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince pencereden söndürüldü
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Sinop'ta Kefevi Mahallesi Tarakçı Sokak'taki evde saat 15.30 sıralarında kombinin elektrik bağlantısındaki kablonun erimesiyle yangın çıktı. Koltukta tutuşup perdeye sıçrayan yangın, itfaiyenin pencereden müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Sinop'ta bir evde kombinin elektrik bağlantısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kefevi Mahallesi Tarakçı Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kombinin elektrik bağlantısındaki kablonun erimesi sonucu yangın çıktı. Koltuğun tutuşmasıyla yangın perdeye de sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binaya merdiven dayayarak pencereden eve giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sinop'ta kombi kablosundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince pencereden söndürüldü - Son Dakika
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