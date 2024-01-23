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Sinop'ta bir lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Sinop'ta bir lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sinop Gelincik Mahallesi'nde bulunan bir lastik deposunda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop\'ta bir lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
23.01.2024 - 18:12,
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Sinop'ta bir lastik deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sinop Gelincik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lastik deposunda nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ettiler. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sinop'ta bir lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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