Sinop\'ta 32,22 gram marihuana ve 1.96 gram kokain ele geçirildi

Bodrum'da 38 düzensiz göçmen yakalandı, 4 kaçakçı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen üç ayrı olayda toplam 38 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, iki ayrı lastik bot içerisinde toplam 33 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ayrıca Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan bir lastik bot içerisinde de 5 düzensiz göçmen bulundu. Olaylarla bağlantılı olarak Akyarlar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile yapılan takip sonucunda 3 göçmen kaçakçısı daha yakalandı. Yakalanan 35 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan 4 kaçakçı hakkında adli işlemler başlatıldı.