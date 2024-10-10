Sinop'ta okul servisi ile otomobil çarpıştı: 7 öğrenci yaralandı
SİNOP - Sinop'ta seyir halindeki otomobil ile okul servisinin çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında İncedayı Mahallesi 3 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü Kadir Göçgün'ün sevk ve idaresindeki 34 GIG 583 plakalı araç, 3 Nolu Sokak'tan geçerken; servis şoförü Mesut Kaymakçı'nın kullandığı 57 S 0189 plakalı okul servisi ise Meteoroloji Sokak'tan yola çıkarak yol kesişiminde çarpıştı. Kaza sonucunda yaralanan 7 öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobil sürücüsü Kadir Göçgün ve servis sürücüsü Mesut Kaymakçı'nın durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta okul servisi kaza yaptı: 7 öğrenci yaralı - Son Dakika
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