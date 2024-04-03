Sinop'ta meydana gelen orman yangınında 5 dönüm arazi zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 75 kişilik ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta Orman Yangını: 5 Dönüm Arazi Zarar Gördü - Son Dakika
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