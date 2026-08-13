Sinop’taki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltında

Sinop'un Gerze- Boyabat kara yolu Derecuma Camii mevkiinde çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede çöplerin yakılması sırasında alevler çevredeki ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Sinop Belediyesi ve Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkışıyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında F.U., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.