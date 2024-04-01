Sinop\'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Sinop'ta orman yangını

Sinop'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 2 dönümlük arazi zarar gördü. Yangın, Osmaniye bölgesi Eski Değirmen mevkiinde saat 16.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.U. isimli vatandaşın bahçesine döktüğü soba külünden rüzgarın da etkisiyle çıkan yangın ağaçlara sıçradı. Yangın, olay yerine sevk edilen Sinop Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. N.U., gündüz saat 11.00 civarında sobanın külünü döktüğünü belirterek, 'Saat 11.00'de kalktım sobanın külünü döktüm. Tutuştu ve yanmaya başladı. Ağaçlara gideceğini bilemedim. O arada oğlum geldi. Yangın da karşıya kadar gitti. Evde çocuklar var. Ev yanar diye ağlıyordum, dua ediyordum' dedi.