Sinop'ta otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

Sinop\'ta otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

Sinop'un Türkeli-Güzelkent karayolunda seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.05.2024 20:20
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Sinop'un Türkeli- Güzelkent karayolunda bir otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre T. kontrolündeki otomobil, Türkeli ilçesinden Ayancık istikametine seyir halindeyken Güzelkent köyü Lazburnu mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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