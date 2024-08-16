Sinop\'ta otomobil züccaciye dükkanına daldı, sürücü yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin züccaciye dükkanına daldığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Türkeli'nin Gemiyani Mahallesi Yaşar Topçu Caddesi'nde meydana geldi. Emirhan Ş.'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu züccaciye mağazasına daldı. Kaza anında kaldırımda kimsenin bulunmaması, muhtemel can kaybını önledi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
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