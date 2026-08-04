Sinop'ta Park Eden Araç Apartman Boşluğuna Düştü - Son Dakika
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Sinop'ta Park Eden Araç Apartman Boşluğuna Düştü

Sinop\'ta Park Eden Araç Apartman Boşluğuna Düştü
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Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket ederek apartman boşluğuna düştü.

Sinop'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen otomobil, hareket ederek apartman boşluğuna düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Ada Mahallesi İskete Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen otomobil, bir süre sonra kendiliğinden hareket etti. Eğimli yolda ilerleyen araç, apartman boşluğuna düşerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Sinop, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta Park Eden Araç Apartman Boşluğuna Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Park Eden Araç Apartman Boşluğuna Düştü - Son Dakika
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