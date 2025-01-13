Sinop\'ta Park Halindeki Araç Yandı

Sinop'ta park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sinop'un Boyabat ilçesi Bürnük köyünde orman işçisine ait araç, ormanlık alana yakın bir noktada park halindeyken aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç tamamen yanarak demir yığınına döndü. - SİNOP
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