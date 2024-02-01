Sinop\'ta Polis ve Jandarma Denetimleri

Sinop'ta polis ve jandarma tarafından yapılan denetimlerde suç ve suçluya geçit verilmedi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nce 01 Ocak-01 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 13 adet silah ele geçirildi. 265 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 28 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 6 günübirlik yer denetimi yapıldı, 19 bin 19 araç sorgusu, 23 bin 724 GBT sorgusu gerçekleştirildi, 26 aranan şahıs yakalandı. 54,31 gram uyuşturucu, 29 adet sentetik ecza, 214 bin 920 dal makaron ve 40 kilo tütün ele geçirildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nca 01 Ocak-01 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde ise 34 bin 730 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 110 şahıs ve 10 hırsızlık şüphelisi yakalandı, 11 adet silah ele geçirildi. 88 umuma açık yer ve 30 bin 464 araç kontrolü yapıldı. 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 650 gram uyuşturucu, 359 gram sentetik ecza, 7 adet elektronik eşya ele geçirildi. Organize suçlarla mücadele kapsamında 18 şahıs yakalandı. - SİNOP
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta forma giyebildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu. Erdoğan, ''İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp-inanmamak, yaşayıp-yaşamamak elbette bir tercih meselesidir; ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur'' dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul'la ilgili ''Bizim gündemimizde yok'' sözlerini hatırlatarak bunda kendi yönetimlerinin başarısının olduğunu söyledi. İmamoğlu projeyle ilgili ''Bir baş belası işi, bu şehrin başından uzak tuttuk. Ve başlayamadılar.'' dedi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.
Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Dilber dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor. Ergüçlü, gelen eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi ve performansını tekrarlamaya hazır olduğunu belirtti.
İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülen Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı. Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun'' ifadelerini kullandı.
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