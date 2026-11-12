Sinop'ta sahipsiz hayvanlar için alınacak tedbirler kurul toplantısında ele alındı - Son Dakika
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Sinop'ta sahipsiz hayvanlar için alınacak tedbirler kurul toplantısında ele alındı

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Sinop\'ta sahipsiz hayvanlar için alınacak tedbirler kurul toplantısında ele alındı
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Sinop'ta düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda sahipsiz hayvanların korunması, vatandaş güvenliği ve hayvan satış yerlerinin denetimi görüşüldü. Toplantıda yerel yönetimlerle ortak çalışmalar ve belediyelere sağlanabilecek maddi destek imkanları da ele alındı.

Sinop'ta gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda, sahipsiz hayvanların korunması, vatandaşların güvenliği, hayvan satış yerlerinin denetlenmesi ve alınması gereken tedbirler ele alındı.

Sinop'ta sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar, alınması gereken tedbirler ve hayvan refahının korunmasına ilişkin konular, İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda değerlendirildi. Toplantıda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu güvenliğinin korunması ve sahipsiz hayvanların daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamalarının sağlanmasına yönelik çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda, il genelinde faaliyet gösteren ev hayvanı satış yerlerinin mevzuata uygun şekilde hizmet vermesi, hayvanların sağlık ve refahına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve işletmelerin izin belgelerinin kontrol edilmesi konuları ele alındı. Denetimlerde tespit edilecek mevzuata aykırılıklara yönelik uygulanabilecek idari yaptırımlar da değerlendirildi.

Sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve rehabilitasyon hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla yerel yönetimlerle gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar görüşüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından belediyelere sağlanabilecek maddi destek imkanları da toplantının gündeminde yer aldı. Toplantıda ayrıca sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek risklerin önlenmesi, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Vali Mustafa Özarslan, vatandaşların huzur ve güvenliği ile hayvanların yaşam hakkı ve refahının birlikte gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların toplum sağlığı ve kamu güvenliği açısından titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantıda, ilgili kurum ve kuruluşların mevzuat çerçevesindeki sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirmesi ve yerel yönetimlerle iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İHA
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