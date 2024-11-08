Sinop\'ta Şarj Aletinden Yangın

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Sinop'ta bir evde cep telefonu şarj aletinin alev alması sonucu çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Yangın, İncedayı Mahallesi Meteoroloji Sokak'ta bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, prizde unutulan cep telefonu şarj aleti yangın çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında evde maddi zarar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP