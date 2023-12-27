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Sinop'ta silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Sinop'un Mertoğlu köyünde çıkan akraba kavgasında Suat K., amcasının oğlu ve yeğenine silahla ateş etti. Amca Cemal K. ise Suat K.'yı tüfekle karnından vurdu. Yaralanan Suat K., hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop\'ta silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
27.12.2023 - 16:36,
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Sinop'ta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mertoğlu köyünde Suat K. (30), çıkan kavgada tabancasıyla amcasının oğlu İsmail K. ve onun oğlu Doğan K.'ye silahla rastgele ateş etmeye başladı. Olayı gören amca Cemal K. (65), tüfekle yeğeni Suat K.'yı karnından vurdu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, amca Cemal K., oğlu İsmail K. ve torunu Doğan K.'yı gözaltına aldı. Karnından yaralanan Suat K., sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suat K.'nın gerçekleştirilen ameliyat sonrası yoğun bakıma alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Sinop, Olay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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