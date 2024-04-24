Sinop\'ta şüpheli şahsın üst aramasında metamfetamin ele geçirildi

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Sinop'ta şüpheli bir şahsın üst aramasında 7.57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 7.57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. - SİNOP