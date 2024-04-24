Sinop'ta şüpheli şahsın üst aramasında metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta şüpheli şahsın üst aramasında metamfetamin ele geçirildi

Sinop\'ta şüpheli şahsın üst aramasında metamfetamin ele geçirildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 7.57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

24.04.2024 16:01
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Sinop'ta şüpheli bir şahsın üst aramasında 7.57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 7.57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta şüpheli şahsın üst aramasında metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta şüpheli şahsın üst aramasında metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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