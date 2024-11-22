Sinop\'ta Trafik Denetimleri Artıyor

3.Sayfa

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve trafik düzenini korumak amacıyla denetimlerini artırarak sürdürüyor.

Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında kontroller gerçekleştirerek araç ve sürücülerle ilgili detaylı incelemelerde bulunuyor. Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılan uygulamada, emniyet kemeri kullanımı, ehliyet ve ruhsat kontrolü, araç muayene geçerliliği, sigorta durumu ve cam filmi standartları gibi konular titizlikle denetlendi.

Günün farklı saatlerinde devam eden denetimlerde yaklaşık 30 araç denetlenerek sürücülere trafik kurallarına uyulmasının önemi hatırlatıldı. Hız sınırlarına, emniyet kemerinin önemi ve seyir sırasında cep telefonu kullanmanın tehlikeleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Denetimlerin, trafik güvenliğini artırmak amacıyla aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - SİNOP