Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Kastamonu'ya seyir halinde olan Recep Kandıra'nın kullandığı 34 EUJ 839 plakalı otomobil, Boyabat- Hanönü arası Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Recep Kandıra ile Ömer Kandıra hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?