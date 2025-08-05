Sinop\'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ayancık ilçesi Denizciler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 11.00 sıralarında karşı yönlerden gelen iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP