Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Boyabat ilçesi Karacaören köyünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Traktör ile minibüsün çarpışması sonucu traktör sürücüsü hafif yaralanırken, traktörde bulunan yolcu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.06.2024 21:05
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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Boyabat ilçesi Karacaören köyünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı şeride geçmek isteyen Hasan Yayla idaresindeki 60 ZN 346 plakalı traktör ile Boyabat istikametinden Osman köyü istikametine seyir halinde bulunan M.B.'nin kullandığı 34 HZK 511 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktörde bulunan sürücü Hasan Yayla hafif şekilde, yolcu olarak bulunan eşi Hediye Yayla ise ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hediye Yayla yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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