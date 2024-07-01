Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, 16.20'de Sinop- Samsun yolu Karayolları Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. yönetimindeki 37 BE 819 plakalı kamyonet kavşakta M.H. idaresindeki 78 SH 432 plakalı kamyonete çarptı. Kazada sürücü M.K. ve yanında bulunan S.K. yaralanarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?