Sinop'ta trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Sena Sakin için tören düzenlendi

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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Sena Sakin için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Dr. Sakin'in cansız bedeni Türk bayrağı ile sarılı tabutla başhekimlik binası önüne getirildi. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi önünde yapılan törene Dr. Sakin için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Sinop İl Müftülüğü personeli tarafından Kur'an'ı Kerim okundu. Daha sonra Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan bir konuşma yaptı. Özarslan konuşmasında, "Bugün elim trafik kazasını öğrendiğimiz andan itibaren derin acılara büründük. Sağlık çalışanlarımıza çok minnettarız. Milletimizin vatandaşımızın acılarını ağrılarını dindirmek azaltmak için 7 gün 24 saat gayret gösteriyorlar. Mekanları cennet olsun. Yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.

Helallik alınmasının ardından Dr. Sakin'in cenazesi memleketi Ordu'ya gönderildi. - SİNOP