Sinop'ta Traktör Römorkundan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sinop'ta Traktör Römorkundan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Sinop-Gerze karayolunda seyir halinde olan bir traktörün römorkundan yola düşen bir kişi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.06.2024 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta seyir halindeki bir traktörün römorkundan yola düşen bir kişi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün 21.30 sıralarında Sinop- Gerze karayolunun Taşmanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.G'nin kullandığı 57 ABR 836 plakalı traktörün römorkunda yolculuk yapan G.Ö, Sinop- Samsun kara yolunun Taşmanlı mevkisinde bilinmeyen bir nedenle yola düştü. O esnada aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası henüz tespit edilemeyen bir araç, G.Ö'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan G.Ö, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

G.Ö'nün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Gerze, Sinop, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Traktör Römorkundan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:31 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
08:59 Aziz Yıldırım’ın “Adnan Hocacı“ dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu
08:24 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
00:58 DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki! Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti
09:49 Teknik direktör düğümü çözülüyor Beşiktaş’ta Pochettino ve Xavi sesleri Teknik direktör düğümü çözülüyor! Beşiktaş'ta Pochettino ve Xavi sesleri
09:38 Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı Ödül törenine katılan Hande Erçel, elbisesinin azizliğine uğradı
09:30 Okan Buruk’un gelecek sezondaki hedefleri ortaya çıktı Okan Buruk'un gelecek sezondaki hedefleri ortaya çıktı
09:24 6 haftalık bebeğin korkunç sonu 8 yıldır besledikleri köpek, bebeklerini paramparça etti 6 haftalık bebeğin korkunç sonu! 8 yıldır besledikleri köpek, bebeklerini paramparça etti
08:55 Usta oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti Usta oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 10:12:21. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Traktör Römorkundan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement