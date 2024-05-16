Sinop'ta yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi

Sinop\'ta yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi

Sinop'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üst aramasında 15.11 gram metamfetamin, 2.97 gram mariuhana ve 3 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

16.05.2024 10:08
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Sinop'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kişiye yönelik üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramada 15.11 gram metamfetamin, 2.97 gram mariuhana, 3 adet sentetik ecza maddesi elde edildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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