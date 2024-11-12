Sinop\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sinop'ta yapılan şok uygulamada 21 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığınca tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Merkez ilçede yapılan şok uygulamada 21 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP
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