Sinop'ta narkotik ekiplerince durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 38,42 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, durumundan şüphelenilen bir şahıs durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda, 38,42 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli şahıs hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan yasal işlem başlatıldı. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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