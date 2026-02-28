Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sinop\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
28.02.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta jandarma operasyonunda uyuşturucu madde, silah ve suç parası ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 312,5 gram bonzai, 251,4 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet Lyrica hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet tabanca fişeği ile 11 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzurunun sağlanmasına yönelik suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Olaylar, Sinop, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek’in telefonundan partililere seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi
Son aşamaya gelindi 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek Son aşamaya gelindi! 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Amasya’da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı Amasya'da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı
Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço Çok sayıda ölü var Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço! Çok sayıda ölü var

22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
22:03
Netanyahu: Hamaney’in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
Netanyahu: Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
21:54
Trump ’’Pek çok çıkış noktası var’’ dedi, iki seçeneği sıraladı
Trump ''Pek çok çıkış noktası var'' dedi, iki seçeneği sıraladı
21:15
Suriye: İran’ın Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 22:59:21. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.