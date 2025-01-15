Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

SİNOP - Sinop'ta düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı görevlilerince müşterek operasyon gerçekleştirildi. Gerze ilçesinde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde imal ve ticaretinde bulunan şahıslara yönelik yapılan aramalarda 928,92 gram sentetik kannabionid bonzai maddesi, 567,39 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan madde, 24 adet uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzeme, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 32,5 gram altın, 35 bin 345 TL suç geliri ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli 5 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.