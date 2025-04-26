Sinop\'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Olaylarla ilgili toplam 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayancık ilçesinde yapılan uygulamada, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta ve araçtaki iki şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 19,50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Öte yandan, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, durumundan şüphelenilerek durdurulan şahıslarda 3 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz" ifadelerine yer verildi. - SİNOP