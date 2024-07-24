Sinop'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 30 Kök Kenevir ve 1 Tabanca Ele Geçirildi

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Sinop'un Erfelek ve Ayancık ilçelerinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Erfelek ve Ayancık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 30 kök kenevir bitkisi, 20 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı. - SİNOP