Sinop'ta Yangın: 20 Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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Sinop'ta Yangın: 20 Dönüm Alan Zarar Gördü

Sinop\'ta Yangın: 20 Dönüm Alan Zarar Gördü

Sinop'ta çıkan örtü yangınında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü, itfaiye müdahale etti.

04.01.2025 17:24
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Sinop'ta çıkan örtü yangınında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, saat 15.20'de Sinop Adabaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diken ve çalılıkla kaplı alanda henüz belli olmayan bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucu yangını kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonucu 20 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Yangın: 20 Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika

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