Sinop\'ta korkutan yangın

Sinop'un merkeze bağlı Melikşah köyünde bir evde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, Melikşah Köyü Cabbaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evin çatısında yangın çıktı. Çatıdan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Organize Sanayi Bölgesi (OSB) itfaiyesi ile Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sararken, ekipler yangının çevredeki diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - SİNOP