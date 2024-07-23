Sinop\'ta yapılan şok uygulamada bonzai ve marihuana ele geçirildi

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Sinop'un Durağan ilçesinde yapılan şok uygulamada şüpheli bir şahsın üst aramasında 55.13 gram bonzai ile 1.32 gram marihuana ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Durağan ilçesinde düzenlenen şok uygulamada, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 55.13 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1.32 gram marihuana ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP