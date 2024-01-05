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Sinop'ta yapılan şok uygulamalarda aranan 15 kişi yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta yapılan şok uygulamalarda aranan 15 kişi yakalandı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan şok uygulamalar sonucunda dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ailenin korunması kanuna muhalefet ve eziyet etme suçlarından aranan toplam 15 kişi yakalandı.

Sinop\'ta yapılan şok uygulamalarda aranan 15 kişi yakalandı
05.01.2024 - 16:34,
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Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda aranması bulunan 15 kişi yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir hafta içerisinde yapılan şok uygulamalar ile dolandırıcılık suçundan 4, hırsızlık 4, uyuşturucu madde bulundurmak 2, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 1, ailenin korunması kanuna muhalefet 3, eziyet etme 1 suçlarından hakkında kesinleşmiş (3-15) yıl arası) hapis cezası ile aranan toplam 15 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sinop'ta yapılan şok uygulamalarda aranan 15 kişi yakalandı - Son Dakika
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