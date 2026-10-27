Sinop\'ta yeni atanan genç polis memuru evinde hareketsiz bulundu, öldüğü belirlendi

Sinop'ta genç polis memuru evinde ölü bulundu.

Olay, merkez Zeytinlik Mahallesi Kamelya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli olan ve kente yeni atandığı öğrenilen polis M.D.'den haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, M.D.'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç polis memurunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

M.D.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis memurunun kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.