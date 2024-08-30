Sinop'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Kişi Yaralandı

Sinop\'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1\'i Ağır 2 Kişi Yaralandı

Sinop-Boyabat yolu Üzümlü köyü mevkisinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında Ahmet Z. ve Hakan A. yaralandı. Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.08.2024 09:27
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Sinop'ta meydana gelen zincirlenme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Boyabat yolu Üzümlü köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sinop-Boyabat yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada Ahmet Z. ve Hakan A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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