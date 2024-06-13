Sinop\'un Dikmen ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Sinop'un Dikmen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Dikmen ilçesine bağlı Yakuplu köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi. Çeşitli kurumlardan 70 personel, bir helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 7 ilk müdahale aracı yangına müdahale etti. Yangında alevler kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başladı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - SİNOP