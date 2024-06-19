Sinop'un Durağan ilçesinde yangın: 5 ev zarar gördü

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Sinop'un Durağan ilçesi Cevizlibağ köyünde meydana gelen yangında 5 ev zarar gördü.

Sinop'un Durağan ilçesi Cevizlibağ köyünde bir evde yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçraması üzerine olay yerine itfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce tarafından müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası 5 evde zarar meydana geldi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, protokol üyeleri ile birlikte yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu. - SİNOP