Gümüşhane’de gece çıkan yangında 3 ev hasar gördü

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çambaşı köyünde gece saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle 2 eve daha sıçradı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evlerden biri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Şiran ilçesine bağlı Çambaşı köyünde bulunan boş bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şiran Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin saatler süren yoğun müdahalesi sonucu yangın, köyde bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 1 ev kullanılamaz hale gelirken diğer 2 evde ise maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.