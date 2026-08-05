Gümüşhane’de gece çıkan yangında 3 ev hasar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gümüşhane’de gece çıkan yangında 3 ev hasar gördü

Gümüşhane’de gece çıkan yangında 3 ev hasar gördü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çambaşı köyünde gece çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle 2 eve daha sıçradı. Can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, 1 ev kullanılamaz hale geldi, diğer 2 evde ise maddi hasar meydana geldi.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çambaşı köyünde gece saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle 2 eve daha sıçradı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evlerden biri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Şiran ilçesine bağlı Çambaşı köyünde bulunan boş bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şiran Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin saatler süren yoğun müdahalesi sonucu yangın, köyde bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 1 ev kullanılamaz hale gelirken diğer 2 evde ise maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Gümüşhane, 3. Sayfa, Şiran, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane’de gece çıkan yangında 3 ev hasar gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadına sahilde cinsel taciz Polis yakaladı, mahkeme serbest bıraktı Genç kadına sahilde cinsel taciz! Polis yakaladı, mahkeme serbest bıraktı
Trump’ın gümrük vergisi kararına 25 eyaletten dava Trump'ın gümrük vergisi kararına 25 eyaletten dava
Petro’dan Espriella’nın yemin törenine 3 gün kala çarpıcı uyarı: Bombalı saldırı olacak Petro'dan Espriella'nın yemin törenine 3 gün kala çarpıcı uyarı: Bombalı saldırı olacak
Muharrem İnce adaylık iddialarına noktayı koydu: Böyle bir derdim yok Muharrem İnce adaylık iddialarına noktayı koydu: Böyle bir derdim yok
Gözler bugün Beştepe’de 322 paşa için karar verilecek Gözler bugün Beştepe'de! 322 paşa için karar verilecek
Rapçi Khontkar, İstanbul’daki konserini terk etti Seyirciler isyan etti Rapçi Khontkar, İstanbul’daki konserini terk etti! Seyirciler isyan etti

00:02
Ünlüler soruşturmasında yeni skandal: Koray Beşli’nin dijital materyallerinden 18 yaş altı kız çocuklarıyla ilgili içerikler çıktı
Ünlüler soruşturmasında yeni skandal: Koray Beşli’nin dijital materyallerinden 18 yaş altı kız çocuklarıyla ilgili içerikler çıktı
23:42
Trabzonspor, Muhammed Salah’ın transferini KAP’a bildirdi.
Trabzonspor, Muhammed Salah'ın transferini KAP'a bildirdi.
21:57
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı Suçlama çok ağır
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır
20:31
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı
19:59
Batman’daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
Batman'daki mezarlık katliamında 3 ferdini kaybeden aile konuştu: Yaşananlar pusuydu
19:49
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 05:07:20. #7.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane’de gece çıkan yangında 3 ev hasar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.