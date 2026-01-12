Şırnak itfaiyesi 2025'te rekor kırdı - Son Dakika
Şırnak itfaiyesi 2025'te rekor kırdı

12.01.2026 09:47  Güncelleme: 09:49
Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yangın, trafik kazası ve su baskınları gibi acil durumlara hızlı müdahale ederek 3,922 olaya el attı. Eğitimlerle vatandaşları bilinçlendirmeyi hedefleyen ekip, şehirdeki potansiyel riskleri minimuma indirmeye çalıştı.

Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Yılın 365 günü, günün 24 saati sahada görev yapan itfaiye ekipleri, yangından trafik kazasına, su baskınından kurtarma operasyonlarına kadar binlerce olaya müdahale ederek kentin dört bir yanında hayat kurtardı.

Resmi verilere göre Şırnak itfaiyesi, 2025 yılı boyunca yalnızca yangınlarla değil, çok sayıda farklı acil durumla da mücadele etti. Kent genelinde çıkan 287 yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 35 trafik kazasında araç içerisinde sıkışan vatandaşlar profesyonel ekiplerce kurtarıldı. Ayrıca 43 kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı, 6 su baskını büyümeden önlendi. Farklı kategorilerde yaşanan 269 olaya da hızlı ve etkili şekilde müdahale edildi. Toplamda 3 bin 922 olay, itfaiye ekiplerinin omuzladığı büyük sorumluluğu gözler önüne serdi. 2025 yılı, su ve altyapı çalışmaları açısından da yoğun geçti. İtfaiye ekipleri, kent genelinde gelen 3 bin 80 su talebine anında karşılık verdi. Muhtemel riskleri en aza indirmek amacıyla 202 ayrı denetim gerçekleştirilerek iş yerleri, kamu binaları ve yaşam alanları tek tek kontrol edildi.

Toplumun bilinçlendirilmesine de büyük önem veren Şırnak itfaiyesi, yangın, afet ve acil durumlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 2 bin 467 vatandaşa eğitim verdi. Bu eğitimlerle, muhtemel felaketlere karşı hazırlıklı bir şehir hedeflendi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

