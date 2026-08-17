Şırnak’ta 26 Suçlu Yakalandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. JASAT ekipleri tarafından 10-16 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, UYAP üzerinden aranan 21, KİHBİ üzerinden aranan 5 olmak üzere toplam 26 aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında, 13 ayrı suçtan toplam 8 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişinin de bulunduğu belirtildi.

Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yakalanan şahıslardan 13'ünün ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

JASAT ekiplerinin, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.