Şırnak\'ta 35 Kaçakçılık Olayında 7 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 35 ayrı kaçakçılık, 7 milyon 60 bin 150 TL değerinde kaçak malzeme ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Temmuz 1 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen istihbari çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, 35 ayrı kaçakçılık olayına müdahale edildi. Toplam 35 şüpheli şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 60 bin 150 TL olan çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda; 1 kilo 30 gram kubar esrar, 11 gram skunk, 8 bin 341 adet bandrolsüz sigara, 2 bin 378 adet elektronik sigara, 119 adet elektronik sigara likiti, 12 kilo çay, 21 kilo nargile tütünü, 16 adet cep telefonu, 13 adet cep telefonu şarj adaptörü, 15 adet kol saati, 57 çift ayakkabı, 160 adet gözlük, 60 adet şemsiye, 82 adet termos, 909 adet oyuncak, 16 adet kaynak makinesi, 168 adet diğer elektronik eşya, bin 258 adet muhtelif inşaat malzemesi, 194 adet anahtar takımı, 452 adet muhtelif giyim eşyası, 179 adet kozmetik eşya, bin 231 adet süs eşyası, 90 adet yüzük, 85 adet mutfak eşyası ve 42 adet muhtelif yedek parça ele geçirildi.

Yasa dışı yollarla yurda sokulan kaçak malzemelerle ilgili 34 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK