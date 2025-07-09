Şırnak\'ta 7 Çocuk Babası Lokman Acar Kayıp

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sabah ssatlerinden evinden çıkan 7 çocuk babası 36 yaşındaki Lokman Acar'dan haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Vatan Mahallesi Ofis Sokak'ta yaşayan fayans ustası 7 çocuk babası Lokman Acar, sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Acar'a ulaşamayan ailesi ve yakınları, kendi imkanları ile yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince güvenlik birimlerine kayıp başvurusunda bulundu.

Acar ailesi, Dicle Nehri'ne atlamış olabileceği ihtimali üzerine Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne başvurup nehirde arama çalışması başlatılmasını talep etti. Ailenin talebi doğrultusunda dalgıç ve botlarla su üstünde ve su altında çalışma yapıldı ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Ailesi, Lokman Acar'ı görenlerin kendilerine ya da en yakın güvenlik birimine haber vermelerini istedi. - ŞIRNAK