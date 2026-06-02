Şırnak\'ta Bayram Güvenliği Başarılı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramını kapsayan 9 günlük tatil süresince yürüttüğü denetim ve operasyonların bilançosunu açıkladı. Kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 44 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilirken, polis sorumluluk bölgesindeki şehirlerarası karayollarında ise ölümlü trafik kazasının yaşanmaması dikkat çekti.

Bayram boyunca vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent merkezi ile ilçelerde yoğun güvenlik önlemleri alan emniyet ekipleri, asayiş uygulamaları, yol kontrolleri ve operasyonlarını aralıksız sürdürdü. Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

Öte yandan trafik ekiplerinin şehirlerarası karayollarında gerçekleştirdiği sıkı denetimler de olumlu sonuç verdi. Bayram tatili süresince polis sorumluluk bölgesindeki karayollarında ölümlü trafik kazasının meydana gelmediği bildirildi. Sürücülere yönelik yapılan bilgilendirme çalışmaları, hız kontrolleri ve trafik uygulamalarının kazaların önlenmesinde etkili olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "9 günlük tatil süresince yaptığımız denetim ve operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 44 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim ettik. Polis sorumluluk bölgemizde bulunan şehirlerarası karayollarında ölümlü trafik kazası gerçekleşmemiştir. Şırnak'ımızın huzuru ve vatandaşlarımızın güvenliği için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız" ifadelerine yer verildi.

Kent genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - ŞIRNAK