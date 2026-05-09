Şırnak'ta Boğulma Tehlikesi: 15 Yaşında Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
09.05.2026 20:33
Kumçatı Beldesi'nde serinlemek için girdiği suda boğulan 15 yaşındaki V.F. hastanede yaşamını yitirdi.

Şırnak merkeze bağlı Kumçatı Beldesi kırsalında serinlemek için girdiği suda boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Besta Sor bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte su kenarında bulunan V.F., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar büyük panik yaşayarak çocuğu sudan çıkardı ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kalbi duran çocuğa dakikalarca müdahalede bulundu. Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan V.F., kırmızı alanda tedavi altına alındı. Doktorların yoğun müdahalesine rağmen 15 yaşındaki çocuk yaşam savaşını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

