Şırnak'ta boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastanede öldü - Son Dakika
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Şırnak'ta boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastanede öldü

Şırnak'ın Kumçatı beldesi Güneyce köyünde piknik yapan ve serinlemek için suya giren 15 yaşındaki Yeliz Kalkan, boğulma tehlikesi geçirdi. Ailesi tarafından sudan çıkarılan çocuk, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

06.07.2024 23:21
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Şırnak'ta boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastanede öldü

ŞIRNAK - Şırnak'ta serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kumçatı beldesi Güneyce köyü Resor Deresi kenarında ailesiyle piknik yapan ve daha sonra serinlemek için suya giren Yeliz Kalkan, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Kalkan, durumu fark eden aile bireyleri tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastanede öldü - Son Dakika

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