Şırnak\'ın Uludere ilçesinde çığ amatör kameraya yansıdı

Moskova'yı kana bulayan saldırının lideri: İş bulamadım, para karşılığı yaptım

Rusya'daki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların liderinin sorgulandığı görüntüler ortaya çıktı. Tacikistan'dan gelen diğer göçmenlerle birlikte bir pansiyonda yaşadıklarını söyleyen saldırgan, "İş bulamadım. Abdula bana para karşılığında insanları öldürmeyi teklif etti. Silahları onlar getirdi. Telegram üzerinden para aldık. Kim olduklarını bilmiyorum" dedi. Bir diğer saldırgan ise kendilerine 5 bin 400 dolar ödül söz verildiğini itiraf etti.