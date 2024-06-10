Şırnak'ta Cudi Dağı ve diğer bölgeler geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Cudi Dağı ve diğer bölgeler geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, Cudi Dağı, Altındağları ve Oymakaya bölgelerini 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan etti. Bu bölgelere girişler yasaklandı.

10.06.2024 13:45
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Şırnak Valiliği, Cudi Dağı, Altındağları ve Oymakaya bölgelerinin 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini ve bu bölgelere girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi ile merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları bölgesi, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesinde bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkür bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 09 Haziran (dahil) 2024 - 23 Haziran (dahil) 2024 tarihleri arasında (15) on beş gün süreyle "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Cudi Dağı ve diğer bölgeler geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

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