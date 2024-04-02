Şırnak'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyen DEM Partili gruba güvenlik güçleri müdahale ederken, 11 kişi gözaltına alındı.
31 Mart seçimlerinde yüzde 47.58 oy alan AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın gerisinde kalan DEM Partililer yasa dışı yürüyüş yapmak istedi. Aralarında DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, DEM Parti PM Üyesi Erhan Basut, Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez'inde bulunduğu grup Şırnak Seçim Kuruluna yürüyüş düzenlemek istedi. Güvenlik güçleri ile uzun süren müzakereler sonucu milletvekillerin geçişine izin verilirken, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan kalabalığın geçişine izin verilmedi. Milletvekillerinin gruptan uzaklaşmasının ardından kalabalığın dağılması için geçişlere izin veren güvenlik güçleri, Gazi Caddesinde polise taş atan bir gruba biber gazı ile müdahale etti.
Polise sözlü ve taşlı saldırı
DEM Parti il başkanlığı önünde toplanan kalabalık ara sokaklardan geçerek milletvekillerinin bulunduğu grup ile birleşti. Güvenlik güçlerine sözlü ve taşlı saldırıda bulanan gruba biber gazı ile müdahale edildi. Aralarında DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Hacı Turan Saltan'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri ve DEM Parti yöneticilerinin uzun süren görüşmelerinin ardından Hacı Turan Saltan'ın serbest bırakıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta DEM Partili gruba güvenlik güçleri müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satın almak, tehdit ve kasten yaralama suçlarından aranan F.C. ile kasten yaralama suçundan aranan A.İ. tutuklandı. Şüpheliler, adli mercilere çıkarılarak cezaevine gönderildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Yunusemre ilçesinde bulunan bir ilkokul ve yedi lisenin bulunduğu bölgede dört gün boyunca motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 18 motosiklet trafikten men edilirken, 41 motosiklet sürücüsüne toplamda 97 bin 190 TL idari para cezası kesildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 12 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şüpheliyi yakalayarak adli makamlara sevk etti. Şüpheli, Antakya ilçesindeki bir binada muhafaza altına alınmış eşya hakkında suç işlemişti.
Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı olarak nam salan Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İnanoğlu'nun damadı Cüneyt Özdemir, kayınpederinin sağlık durumuna ilişkin 'Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz.' dedi.
Zonguldak'ta bir maden ocağında çalışan 25 yaşındaki Soner Korkut, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Korkut'un cenazesi köyünde toprağa verildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında baba Aydoğan Güzelce ve oğlu Eren Güzelce hayatını kaybetti. Kazada, tarım aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bahçeye uçtu ve ağaca çarptı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adıyaman'da polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren motosikletlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Abartı egzozla gürültü kirliliğine neden olan, plakasız veya muayene şartlarına uygun olmayan motosikletlere cezai işlem uygulanırken, toplam 30 motosikletin sürücüsüne 212 bin 170 TL para cezası kesildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Tuzla Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına gelen motosikletli bir kişi, işletme sahibi A.K'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan A.K hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay anında dükkanın yakınında bulunan bir tanık, daha önce de dükkanın kurşunlandığını belirtti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolda ölü bulunan zihinsel engelli kadına kamyonla çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı. İzmir-Aydın otoyolunda yapılan çalışmalar sonucunda güvenlik kameralarından incelenen araçlar arasında kırık far ve tamponu bulunan bir kamyon tespit edildi. Kamyon sürücüsü olan Y.İ. gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden kişinin zihinsel engelli Deniz Yetiş olduğu belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)