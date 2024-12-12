Şırnak'ta Geçici Güvenlik Bölgesi İlanı - Son Dakika
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Şırnak'ta Geçici Güvenlik Bölgesi İlanı

Şırnak\'ta Geçici Güvenlik Bölgesi İlanı

Şırnak'ta bazı bölgeler 13-27 Aralık tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

12.12.2024 10:54
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Şırnak'ta kent merkezi ve ilçelerdeki bazı bölgeler 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ile Cizre, Silopi, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri arasında kalan 7 bölgenin 13-27 Aralık tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyuruldu. Açıklamada, "Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fıkrası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; koordinat bilgileri aşağıdaki tabloda mevcut olan, Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkür bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 13 Aralık 2024 (dahil) - 27 Aralık 2024 (dahil) tarihleri arasında (15) on beş gün 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Aralık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Geçici Güvenlik Bölgesi İlanı - Son Dakika

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